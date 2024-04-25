Сотрудники МЧС потушили пожар на Колпинской улице в Петербурге | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 13:55 Сотрудники МЧС потушили пожар на Колпинской улице в Петербурге

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Дощатая постройка площадью 36 квадратных метров загорелась накануне на Колпинской улице в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работали 10 спасателей и две спецмашины. Пожарным удалось потушить огонь в течение 40 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.