Сотрудники МЧС потушили пожар на Колпинской улице в Петербурге | 360°

25 апреля 2024, 13:55
Сотрудники МЧС потушили пожар на Колпинской улице в Петербурге
Дощатая постройка площадью 36 квадратных метров загорелась накануне на Колпинской улице в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
На месте ЧП работали 10 спасателей и две спецмашины. Пожарным удалось потушить огонь в течение 40 минут. В результате случившегося никто не пострадал.
Реклама
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Санкт-Петербург
Пожары
Реклама
Реклама