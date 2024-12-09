Сотрудники МЧС потушили крупный пожар на территории частного дома в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на территории частного домовладения произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон.

Установлено, что около 4:07 утра огонь охватил часть двора и построенный рядом дом в станице Старокорсунской. На место ЧП прибыли 10 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем им удалось за 50 минут.

О пострадавших и погибших в пожаре не сообщается.