Сотрудники МЧС потушили девять пожаров за последние сутки в Курганской области

За последние сутки в Курганской области пожарные подразделения ликвидировали девять возгораний. Наибольшее количество происшествий случилось в банях. Об этом проинформировал сайт URA.RU со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

Так, в садоводческом обществе «Русь» Кетовского округа зафиксировано возгорание двух бань, дровяника и садового домика на трех участках. Огонь распространился на 52 квадратных метра. Его потушили 11 специалистов и три единицы техники. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность отопительных печей и дымоходов.

В селе Сычево Кетовского округа пожар уничтожил жилой дом, пристрой и баню на площади 80 квадратных метров. Причиной возгорания специалисты назвали дефекты конструкции и изготовления электрооборудования.