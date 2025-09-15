Сотрудники МЧС ликвидировали восемь пожаров в Пензенской области за сутки

На территории Пензенской области огнеборцы восемь раз ликвидировали возгорания за минувшие сутки. Статистику за 14 сентября опубликовал сайт « Пенза-пресс » со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Так, в селе Кардава Городищенского района пламя охватило пол деревянного дома. При пожаре пострадал 72-летний мужчина.

В Нижнеломовском районе сгорел комбайн «Дон». Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспорта.

Кроме того, спасатели шесть раз тушили полыхающие мусор и траву в Кузнецком, Бессоновском и Малосердобинском районах, а также в Пензе.