Сотрудника тюменского автосервиса осудили за продажу машины клиента

Суд вынес приговор сотруднику тюменского автосервиса, который продал машину клиента. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что начальник фигуранта, отправляясь добровольцем в зону СВО, оставил ему ключи и документы на иномарку Chevrolet Aveo, пригнанную на ремонт.

Впоследствии руководитель СТО погиб, а злоумышленник, пользуясь бесконтрольностью, продал легковушку за 60 тысяч рублей. Обвиняемому назначили наказание в виде одного года и семи месяцев колонии строгого режима.