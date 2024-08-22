Сотрудника тюменского автосервиса осудили за продажу машины клиента

Суд вынес приговор сотруднику тюменского автосервиса, который продал машину клиента. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что начальник фигуранта, отправляясь добровольцем в зону СВО, оставил ему ключи и документы на иномарку Chevrolet Aveo, пригнанную на ремонт.

Впоследствии руководитель СТО погиб, а злоумышленник, пользуясь бесконтрольностью, продал легковушку за 60 тысяч рублей. Обвиняемому назначили наказание в виде одного года и семи месяцев колонии строгого режима.

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте