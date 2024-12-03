Сотрудника курганской больницы осудили за смерть пациента в пожаре

В Курганской области осудили сотрудника местной больницы, по вине которого в пожаре погиб человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на судебную систему региона.

В городе Щучье ответственный за безопасность велел отключить шлейф пожарной сигнализации из-за частых ложных срабатываний. В результате этого, когда началось возгорание, система не функционировала.

В пожаре погиб один человек, который отравился продуктами горения. Сотрудника больницы, отвечавшего за безопасность, признали виновным и приговорили к двум годам принудительных работ.