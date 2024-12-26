Сормовчанка лишилась квартиры после общения с телефонными мошенниками

Жительница Сормовского района стала жертвой мошенников и лишилась своей квартиры. Пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка. Об это сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Они заявили, что кто-то пытается оформить кредит под залог ее квартиры.

Чтобы сохранить недвижимость и отменить подозрительную операцию, пожилой женщине предложили оформить фиктивный договор купли-продажи квартиры и перевести полученные деньги на «безопасный счет». Пенсионерку также предупредили о возможном возбуждении уголовного дела против нее за перевод денег в недружественную страну.

Под давлением дистанционных мошенников пожилая женщина согласилась на все условия. Она продала квартиру и перевела около 9,5 млн рублей на указанные банковские счета несколькими транзакциями из разных банкоматов в нескольких районах города. Возбуждено уголовное дело.