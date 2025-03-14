Собаки чуть не загрызли 11-летнего мальчика во Владикавказе
Шесть бродячих собак напали на 11-летнего мальчика во Владикавказе. Ребенок получил травмы, сообщила пресс-служба городской администрации.
Специалисты сразу отловили животных. При осмотре в карантинном блоке приюта выяснилось, у всех собак на ушах имелись бирки.
После нападения псов на школьника сотрудники муниципального предприятия «Владпитомник» и прокуратуры обследовали улицы города.
Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении безнадзорных собак на ребенка.
В последних числах февраля две хаски напали на школьника в Сочи. Собаки разорвали ему лицо. Пострадавшего ребенка отправили на лечение в Москву. Следователи завели против хозяина псов уголовное дело.
В городе Северске домашняя такса напала на новорожденную девочку. Ребенок умер.
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