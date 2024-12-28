Снегоуборочная машина насмерть задавила школьницу на Ямале

Девочка погибла под колесами снегоуборочной машины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Ямало-Ненецкого автономного округа.

Трагедия произошла в поселке Уренгой в Пуровском районе на Ямале днём 27 декабря. Школьница скатилась на тюбинге с обратной стороны горки, не предназначенной для скатывания. В этот момент 11-летняя девочка попала под колеса «Камаза 5511», который убирал прилегающий к зданию культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» снег.

В отношении водителя снегоуборочной машины возбудили уголовное дело по статье по причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Следователи также организовали проверку исполнения правил безопасности в зоне детских горок и при проведении работ по уборке снега.

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