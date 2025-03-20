Смертельный пожар в общежитии под Нижним Новгородом обернулся проверкой СК

Следователи организовали проверку по факту смертельного пожара, который произошел в Арзамасе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Огонь охватил комнату общежития на площади 20 квадратных метров. При тушении возгорания спасатели обнаружили тело 68-летней женщины.

При осмотре трупа пенсионерки правоохранители не зафиксировали признаков насильственной смерти. Назначен ряд экспертиз.

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