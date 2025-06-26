Смертельное ДТП с участием питбайка произошло в Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области 26 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб молодой человек. Об этом Ura.ru проинформировала пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент случился в 05:50 на втором километре трассы Шагол — Красное поле.

«Сегодня в 05:50 на втором километре автодороги Шагол — Красное поле водитель питбайка, 1999 года рождения, после столкновения с автомобилем „ВИС“ скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную», — уточнили в пресс-службе.

У погибшего не было мотошлема и защитного снаряжения. Кроме того, у него не оказалось и водительского удостоверения. Сотрудники Госавтоинспекции ранее уже привлекали его к административной ответственности, а его питбайк неоднократно помещался на специализированную стоянку.