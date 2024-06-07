Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Авария, в которой погиб один человек, произошла накануне в Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель Hyundai Elantra после превышения скорости врезался в водоналивной бак, в результате чего машина оказалась на встречной полосе. Далее автомобиль столкнулся с Ford Focus.

В ДТП погиб водитель первой иномарки, также пострадали двое детей из автомобиля Ford. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.