Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Авария, в которой погиб один человек, произошла накануне в Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Водитель Hyundai Elantra после превышения скорости врезался в водоналивной бак, в результате чего машина оказалась на встречной полосе. Далее автомобиль столкнулся с Ford Focus.

В ДТП погиб водитель первой иномарки, также пострадали двое детей из автомобиля Ford. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

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