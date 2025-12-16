Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в ХМАО

На трассе в районе Урая произошла авария, в которой погиб человек. По информации окружной Госавтоинспекции, легковой автомобиль Hyundai столкнулся с автобусом «ПАЗ». Об этом написало Ura.ru .

Как указали в Telegram-канале ведомства, 44-летняя женщина, управлявшая Hyundai, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. За рулем транспортного средства был 45-летний мужчина.