Смертельное ДТП произошло на объездной дороге в Тюмени

В Тюмени на объездной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек, один участник аварии погиб. Инцидент произошел в результате столкновения отечественного автомобиля ВАЗ-2105 и импортного седана MG5, написал Ura.ru.