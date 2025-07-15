Смертельное ДТП произошло на объездной дороге в Тюмени

В Тюмени на объездной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек, один участник аварии погиб. Инцидент произошел в результате столкновения отечественного автомобиля ВАЗ-2105 и импортного седана MG5, написал Ura.ru.
Согласно информации, предоставленной региональным подразделением Госавтоинспекции, водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Пассажир и водитель китайского автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Происшествие привело к частичному параличу движения на данном участке дороги, поскольку дорога функционирует в ограниченном режиме — движение осуществляется по единственной свободной полосе.
Верховная рада ратифицировала соглашение о создании трибунала против России
Шахматный турнир и световое шоу пройдут в парках в Лосино-Петровском
Минэнерго подсчитало убытки угольной отрасли в 2024 году
Подмосковная Система-112 приняла свыше 102 миллионов вызовов за 10 лет
Волонтеры из Балашихи получили награды за поддержку семей участников СВО
Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте