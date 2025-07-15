Смертельное ДТП произошло на объездной дороге в Тюмени

В Тюмени на объездной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек, один участник аварии погиб. Инцидент произошел в результате столкновения отечественного автомобиля ВАЗ-2105 и импортного седана MG5, написал Ura.ru.

Согласно информации, предоставленной региональным подразделением Госавтоинспекции, водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Пассажир и водитель китайского автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Происшествие привело к частичному параличу движения на данном участке дороги, поскольку дорога функционирует в ограниченном режиме — движение осуществляется по единственной свободной полосе.

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