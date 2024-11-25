Смертельная авария с участием трактора произошла в Удмуртии

Авария, в которой погиб водитель ВАЗ, произошла накануне на дороге Бураново — Киясово в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД региона.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди трактор «Беларус». Водитель легковушки скончался на месте.

В Госавтоинспекции рассказали, что у погибшего имеются признаки алкогольного опьянения.

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