Смертельная авария с участием фуры и легковушки произошла в Башкирии
В Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на МЧС России по региону.
Авария случилась на трассе Уфа — Бирск — Янаул. Там водитель за рулем ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движение и врезался в фуру.
От удара легковушка превратилась в груду металла, мужчина, сидящий внутри, погиб на месте. Проводится проверка.
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