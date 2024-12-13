Смертельная авария с участием фуры и легковушки произошла в Башкирии

В Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на МЧС России по региону.

Авария случилась на трассе Уфа — Бирск — Янаул. Там водитель за рулем ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движение и врезался в фуру.

От удара легковушка превратилась в груду металла, мужчина, сидящий внутри, погиб на месте. Проводится проверка.