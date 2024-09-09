Смертельная авария с участием двух машин произошла в Челябинской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла накануне в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
На трассе Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым, водитель Changan не убедился в безопасности маневра во время выезда на главную дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП погибли водитель иномарки и 18-летний пассажир автомобиля отечественного авто. Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим.
США признались в срыве переговоров России и Украины
Глава Балашихи Сергей Юров навестил воспитанников детского дома в Донецке
Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило преимущества своевременной оплаты коммуналки
Около 70 килограммов игрушек собрали на площадках «Мегабак» в Подмосковье в августе
Потерю Водяного признали на Украине
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте