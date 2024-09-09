Смертельная авария с участием двух машин произошла в Челябинской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла накануне в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

На трассе Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым, водитель Changan не убедился в безопасности маневра во время выезда на главную дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП погибли водитель иномарки и 18-летний пассажир автомобиля отечественного авто. Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим.

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