Смертельная авария с участием двух иномарок произошла в Челябинской области

ДТП, в котором погиб мужчина, произошло накануне в Нагайбакском районе Челябинской области. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

На 157-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск водитель Mazda 6 столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Nexia. Пассажир последней машины от полученных травм скончался на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. О других погибших и пострадавших не сообщается.

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