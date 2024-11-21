Смертельная авария произошла на трассе в Можгинском районе Удмуртии

В Можгинском районе жертвой смертельной аварии стал один человек. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

Пр предварительной информации, мужчина за рулем ВАЗа поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра. И в него на скорости влетел грузовик, который ехал по главной дороге.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Проводится проверка.