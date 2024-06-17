Следователи возбудили уголовное дело из-за массовой вырубки деревьев в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело против неизвестных лиц, которые массово уничтожили деревья на пустыре в Советском районе города. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Уничтожение крупных зеленых деревьев жители Левенцовки заметили еще 9 апреля. Спиленные деревья и ветки все это время оставались на месте, однако 4 июня неизвестные их вывезли.

По мнению местных жителей, таким образом нарушители попытались скрыть следы преступления.

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