Следователи возбудили дело после гибели подростка под колесами спецтехники на Ямале

Водитель снегоуборочной техники сбил 13-летнего мальчика в поселке Уренгой Пуровского района. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
По данным правоохранителей, ДТП случилось днем 27 декабря на площади культурно-спортивного комплекса «Геолог». В результате аварии подросток скончался.
Следователи возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося.
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