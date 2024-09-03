Следователи раскрыли дело об убийстве 30-летней давности в Татарстане, используя детектор лжи

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 30-летней давности, совершенном в Татарстане. Им оказался уроженец Пермского края, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СК РФ.

Согласно данным ведомства, летом 1989 года было обнаружено изрезанное тело работника вагонного депо. Преступление долго не удавалось раскрыть. Однако благодаря современным технологиям, в том числе детектору лжи, предполагаемого убийцу все же нашли.

Специалисты выяснили, что фигурант расправился над оппонентом во время ссоры. Впоследствии он многие годы провел в тюрьме, что осложнило ход расследования.