Следователи начали проверку после гибели пенсионерки при пожаре в Пермском крае
Следователи организовали проверку по факту смертельного пожара, который произошел в селе Сепыч Пермского края. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По информации МЧС РФ, огонь охватил жилой дом и надворные постройки. На место выезжали 11 спасателей и четыре единицы техники. При тушении возгорания специалисты обнаружили тело 79-летней женщины.
Предварительно, пламя появилось из-за нарушения правил использования электрооборудования. Назначены судебные экспертизы. Они помогут установить обстоятельства трагедии.
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