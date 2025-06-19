Скрывавшегося от алиментов жителя Удмуртии нашли после просьбы сына признать его умершим

Житель Игринского района Удмуртии подал в суд заявление о признании своего отца умершим, однако его нашли живым и здоровым. Подробности сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов республики.

Отец троих детей оставил семью много лет назад и пропал из виду. В 2002 году суд пытался принудительно взыскать с него алименты, но должник постоянно менял место жительства, и судебные приставы не смогли его разыскать. Семейные отношения супругов были прекращены решением суда.

В 2008 году мать детей обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, после чего было заведено розыскное дело, однако поиски не дали результатов. Спустя годы один из сыновей решил добиться признания отца умершим. Инстанция направила запросы в различные ведомства, а затем экс-главу семейства обнаружили. Выяснилось, что он живет в Завьяловском районе с другой семьей.