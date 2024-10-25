СКР: жительница Пензы скончалась в больнице после нападения пьяного знакомого

Трагедией обернулось застолье в квартире дома на третьем проезде Рахманинова в Пензе. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

Согласно информации ведомства, во время распития спиртного гость стал избивать хозяина жилища. Впоследствии нападению подверглась и сожительница пострадавшего.

Женщину госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Агрессора задержали. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.