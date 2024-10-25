СКР: жительница Пензы скончалась в больнице после нападения пьяного знакомого
Трагедией обернулось застолье в квартире дома на третьем проезде Рахманинова в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.
Согласно информации ведомства, во время распития спиртного гость стал избивать хозяина жилища. Впоследствии нападению подверглась и сожительница пострадавшего.
Женщину госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Агрессора задержали. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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