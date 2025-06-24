СКР: неисправность тормозов у автобуса могла стать причиной ДТП в Челябинске

Авария с участием двух автобусов, следовавших по маршрутам № 51 и № 5, произошла на улице Кузнецова в Челябинске. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.