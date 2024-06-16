Скелет человека обнаружили в лесу в Новой Москве

Прокуратура проконтролирует дело об обнаружении останков человека в Новой Москве

Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В лесном массиве в Новой Москве обнаружили останки человека в заключительной стадии разложения.  Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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