СК возбудил дело после столкновения гидроциклов у Сампсониевского моста в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после столкновения двух гидроциклов в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу Западного МСУТ СК России.

По информации ведомства, происшествие случилось 26 августа рядом с Сампсониевским мостом. Владелец одного из гидроциклов получил ущерб не менее миллиона рублей. Пострадавших нет.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех деталей и обстоятельств происшествия.