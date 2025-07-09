СК возбудил дело после гибели ребенка и мужчины при пожаре в Нижегородской области

Два человека стали жертвами пожара в частном доме на территории Сергачского района Нижегородской области. Происшествие случилось вечером 8 июля в деревне Яново. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь унес жизни восьмилетнего мальчика и 29-летнего мужчины. Также пострадала женщина, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ликвидации пожара принимали участие 11 спасателей и четыре единицы техники. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).