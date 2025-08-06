СК начал проверку после смертельного пожара в Гатчинском районе Ленобласти

Мужчина и женщина стали жертвами пожара в жилом доме на территории Гатчинского района Ленинградской области. Происшествие случилось в поселке Тайцы. Правоохранители инициировали доследственную проверку. Об этом сайту Petrograd.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Для идентификации погибших назначили молекулярно-генетическую экспертизу.

Следователи активно разыскивают родственников погибших, чтобы установить их личности. Точная причина смерти будет определена после судебно-медицинского исследования. На основании проверки и экспертизы Следственный комитет примет процессуальное решение.

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