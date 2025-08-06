СК начал проверку после смертельного пожара в Гатчинском районе Ленобласти

Мужчина и женщина стали жертвами пожара в жилом доме на территории Гатчинского района Ленинградской области. Происшествие случилось в поселке Тайцы. Правоохранители инициировали доследственную проверку. Об этом сайту Petrograd.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Для идентификации погибших назначили молекулярно-генетическую экспертизу.
Следователи активно разыскивают родственников погибших, чтобы установить их личности. Точная причина смерти будет определена после судебно-медицинского исследования. На основании проверки и экспертизы Следственный комитет примет процессуальное решение.
Память героев Курской битвы почтили в Химках
Трое россиян пострадали в ДТП в Болгарии из-за выехавшей на встречку украинки
«Новая кувалда». Антироссийские санкции Трампа обрушатся на экономику США
В Минпросвещения объяснили, зачем нужен ГОСТ на школьную форму
Град пробил крышу аэропорта в Омске
У семьи, насмерть отравившейся чачей в Адлере, остались двое детей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте