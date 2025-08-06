СК начал проверку после смертельного пожара в Гатчинском районе Ленобласти

Мужчина и женщина стали жертвами пожара в жилом доме на территории Гатчинского района Ленинградской области. Происшествие случилось в поселке Тайцы. Правоохранители инициировали доследственную проверку. Об этом сайту Petrograd.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.