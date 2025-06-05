СК начал проверку после обрушения подпорной стены во Владивостоке

Частичное обрушение строительной конструкции произошло в районе Зари Владивостока. Сотрудники следственных органов проводят проверку, сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства обрушения подпорной стены на Лесной улице. Руководителем регионального отдела Эдуардом Трубчиком дано распоряжение организовать предварительную проверку ЧП.

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