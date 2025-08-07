СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в Нижегородской области

Следственный комитет приступил к проверке обстоятельств гибели женщины в результате пожара, произошедшего в деревне Малое Терюшево Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По версии следствия, 5 августа частный жилой дом оказался охвачен огнем вследствие нарушений правил пользования электрическими устройствами. В полыхающем помещении обнаружили тело женщины. Признаков внешнего насилия выявлено не было. Проводится проверка.
Россия и Украина не заключают мир: в Польше раскрыли 6 пунктов предложения Уиткоффа Путину
Строительная готовность бытового корпуса на стадионе «Спартак» в Можайске достигла 25%
Более 100 крыш жилых домов отремонтировали в Подмосковье за месяц
«Преимущество Украины исчезает». Запад забил тревогу из-за российских дронов
Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Кореи
Математические классы откроются в 28 школах в Королеве в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте