СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в Нижегородской области

Следственный комитет приступил к проверке обстоятельств гибели женщины в результате пожара, произошедшего в деревне Малое Терюшево Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

По версии следствия, 5 августа частный жилой дом оказался охвачен огнем вследствие нарушений правил пользования электрическими устройствами. В полыхающем помещении обнаружили тело женщины. Признаков внешнего насилия выявлено не было. Проводится проверка.

