Силовики задержали водителя иномарки, скрывшегося после смертельного ДТП в Ленобласти

Правоохранители задержали водителя автомобиля Kia Sorento, который скрылся с места смертельного ДТП, произошедшего недалеко от Вырицы. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, вечером 4 октября на 70-м километре трассы Кемполово — Выра — Тосно — Шапки столкнулись иномарка и мопед ЗиД, которым управлял 56-летний мужчина. Он скончался в больнице от полученных травм.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность виновника ДТП. Им оказался 36-летний местный житель. Расследование дела продолжается.