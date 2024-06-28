Силовики задержали работников предприятия в Пензе по делу о краже на 1,2 миллиона рублей
Сотрудники ФСБ и МВД задержали работников пензенского предприятия, подозреваемых в совершении крупной кражи. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на данные полиции.
По версии следствия, фигуранты похищали из цехов промышленного учреждения детали и заготовки. С территории их вывозили в кабине большегруза.
Сумма ущерба составила более 1,25 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Духовный лидер Ирана одним из первых проголосовал на выборах президента
Навка рассказала, что Заворотнюк скрывала от Чернышева в годы борьбы с раком
Почти 700 человек остались без света из-за удара ВСУ по Белгородской области
Минобороны назвало доказательство роста вовлеченности США в украинский конфликт
Итоги проекта «Умные каникулы» подвели в Воскресенске
Новое рейтингование парков внедрят в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте