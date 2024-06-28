Силовики задержали работников предприятия в Пензе по делу о краже на 1,2 миллиона рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали работников пензенского предприятия, подозреваемых в совершении крупной кражи. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на данные полиции.

По версии следствия, фигуранты похищали из цехов промышленного учреждения детали и заготовки. С территории их вывозили в кабине большегруза.

Сумма ущерба составила более 1,25 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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