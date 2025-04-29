Силовики ликвидировали крупную нарколабораторию в Нижегородской области

Силовики пресекли деятельность по производству наркотиков в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По подозрению в организации незаконного бизнеса был задержан местный житель. У него обнаружили и изъяли 35 килограммов запрещенных веществ, а также оборудование и более 600 литров химических реактивов.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.