Силовики ликвидировали крупную нарколабораторию в Нижегородской области

Силовики пресекли деятельность по производству наркотиков в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
По подозрению в организации незаконного бизнеса был задержан местный житель. У него обнаружили и изъяли 35 килограммов запрещенных веществ, а также оборудование и более 600 литров химических реактивов.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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