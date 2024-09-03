Силовики ликвидировали крупную нарколабораторию в Челябинской области

Силовики пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Согласно данным ведомства, организатор нелегального бизнеса задержан. У него изъяли синтетические запрещенные вещества массой более пяти килограммов. Кроме того, были обнаружены химические реактивы и оборудование для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

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