Сход грузовых вагонов с рельсов в Омске обернулся уголовным делом
Правоохранители Омска начали расследование по факту ЧП на ж/д станции Карбышево-1 Западно-Сибирской магистрали. Там произошел сход двух грузовых вагонов с рельсов, сообщил «Город55».
По информации следователей, в аварии никто не пострадал. Однако сумма ущерба оказалась внушительной — свыше одного миллиона рублей.
Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности железнодорожных перевозок.
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