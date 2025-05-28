Сход грузовых вагонов с рельсов в Омске обернулся уголовным делом

Правоохранители Омска начали расследование по факту ЧП на ж/д станции Карбышево-1 Западно-Сибирской магистрали. Там произошел сход двух грузовых вагонов с рельсов, сообщил «Город55».

По информации следователей, в аварии никто не пострадал. Однако сумма ущерба оказалась внушительной — свыше одного миллиона рублей.

Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности железнодорожных перевозок.

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