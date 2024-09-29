Школьницу в Петербурге ранили выстрелом из ракетницы на фудкорте

Неизвестный выстрелил в 15-летнюю девочку из ракетницы на фудкорте в Петербурге

В Санкт-Петербурге на фудкорте на Комендантской площади молодой человек выстрелил в 15-летнюю школьницу из ракетницы и скрылся. Полиция начала розыск злоумышленника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Неизвестный 28 сентября произвел выстрел в девочку из пускового устройства для сигнальных патронов.

В результате школьница получила ожог левого предплечья. Она самостоятельно обратилась в больницу, где подростку оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств произошедшего. Устанавливаются личность стрелявшего и мотивы его действий.

Ранее в Ленинградской области пенсионерка выстрелила в другую женщину из пистолета «Оса» во время сбора ягод в лесу.