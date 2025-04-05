Школьница упала в котлован на стройке в Москве

На улице Миклухо-Маклая в Москве 12-летняя девочка упала в котлован на стройке. Об этом сообщил источник 360.ru.
Школьница сумела выбраться самостоятельно. Информация о ее состоянии не поступала. Ребенка должны осмотреть врачи.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее школьница провалилась в кипяток в Подмосковье. Девочка шла мимо аварийного места, оступилась и упала в яму. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.
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