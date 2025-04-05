Школьница упала в котлован на стройке в Москве

Источник 360.ru: 12-летняя девочка провалилась в котлован на стройке в Москве

На улице Миклухо-Маклая в Москве 12-летняя девочка упала в котлован на стройке. Об этом сообщил источник 360.ru.

Школьница сумела выбраться самостоятельно. Информация о ее состоянии не поступала. Ребенка должны осмотреть врачи.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее школьница провалилась в кипяток в Подмосковье. Девочка шла мимо аварийного места, оступилась и упала в яму. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.