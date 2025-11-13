Школьница на питбайке сбила ребенка-инвалида в Челябинской области

Авария с участием семилетнего ребенка, имеющего ограниченные возможности, произошла в Еткульском районе Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, 15-летняя школьница, управляя питбайком, сбила мальчика-инвалида. Пострадавший получил серьезные травмы, включая открытый перелом голени со смещением, множественные ушибы и ссадины.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. В пользу потерпевшего взыскали 300 тысяч рублей.