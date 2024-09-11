Школьница из Нижегородской области едва не убила ножом свою сверстницу

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело на школьницу, которая ножом пыталась убить свою сверстницу. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Случай произошел 7 сентября в Кулебаках. Девочка напала на знакомую в лесу на фоне личной неприязни. Медики вовремя оказали помощь пострадавшей и смогли спасти ей жизнь.

На данный момент подозреваемая находится под домашним арестом.

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