Школьника госпитализировали после наезда иномарки в Приморском районе Петербурга

Подросток пострадал, угодив под колеса легкового автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в воскресенье, 30 марта, возле одного из домов на Коломяжском проспекте. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, водитель машины Volkswagen Golf сбил 11-летнего мальчика, который внезапно выбежал из-за припаркованных автомобилей. В результате школьник получил различные травмы.
Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.
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