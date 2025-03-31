Школьника госпитализировали после наезда иномарки в Приморском районе Петербурга

Подросток пострадал, угодив под колеса легкового автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в воскресенье, 30 марта, возле одного из домов на Коломяжском проспекте. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.