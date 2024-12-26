Школьник угодил в больницу после ДТП на Кирочной улице в Петербурге

На Кирочной улице сбили школьника. Подростка увезли на скорой с серьезными травмами. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Происшествие случилось 26 декабря. Водитель ехал по Кирочной улице от Таврической, когда на проезжую часть неожиданно вышел подросток, решивший перейти дорогу не по пешеходному переходу. Автомобилист не заметил школьника и сбил его.

В результате ДТП ученика девятого класса был доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей затылка и многочисленные переломы.

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