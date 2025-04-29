Школьник пострадал при столкновении иномарок в Ижевске
Ребенок пострадал в дорожной аварии, которая произошла на улице Архитектора Берша в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
Согласно данным ведомства, водитель машины Daewoo Nexia не уступил дорогу при повороте на регулируемом перекрестке. В результате иномарка влетела во встречный Chevrolet Cobalt.
Травмы получил 12-летний пассажир первой иномарки. Проводится проверка.
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