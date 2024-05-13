Школьник попал в смертельное ДТП на квадроцикле в Челябинской области | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 12:06 Школьник попал в смертельное ДТП на квадроцикле в Челябинской области

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Смертельная авария с участием 11-летнего школьника произошла накануне в селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Мальчик на квадроцикле не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Пострадавший умер в карете скорой помощи по пути в больницу.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.