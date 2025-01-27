Школьник получил ожоги лица после взрыва петарды в Саратове

В минувшую пятницу, 24 января, в Саратове пострадал 12-летний мальчик. Как сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел на улице Тархова возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Кристаллик».

В результате взрыва петарды ребенок получил ожоги лица и рук. Мальчика немедленно доставили в больницу.

Ранее Федеральная служба безопасности обратилась к гражданам с призывом воздержаться от приобретения и использования пиротехнических изделий.