Школьник получил ожоги лица после взрыва петарды в Саратове

В минувшую пятницу, 24 января, в Саратове пострадал 12-летний мальчик. Как сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел на улице Тархова возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Кристаллик».
В результате взрыва петарды ребенок получил ожоги лица и рук. Мальчика немедленно доставили в больницу.
Ранее Федеральная служба безопасности обратилась к гражданам с призывом воздержаться от приобретения и использования пиротехнических изделий.
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