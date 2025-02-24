Школьник-нарушитель получил сотрясение, попав под иномарку в Петербурге

Дорожная авария с участием 12-летнего ребенка произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил « Питер ТВ ».

По предварительным данным, шестиклассник решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате он попал под колеса машины Ford Focus.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у юного пациента перелом тазовых костей, ушибы и сотрясение головного мозга. Проводится проверка. Водителю иномарки выписали протокол за нарушение ПДД.