Школьник-нарушитель получил сотрясение, попав под иномарку в Петербурге

Дорожная авария с участием 12-летнего ребенка произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил «Питер ТВ».
По предварительным данным, шестиклассник решил перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате он попал под колеса машины Ford Focus.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у юного пациента перелом тазовых костей, ушибы и сотрясение головного мозга. Проводится проверка. Водителю иномарки выписали протокол за нарушение ПДД.
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