Школьник-мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП с легковушкой в Ленобласти
Двое подростков 2010 года рождения серьезно пострадали в ДТП с легковушкой во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today.
По предварительным данным, 21-летний автомобилист, управляя LADA Granta, врезался в мотоцикл при выезде с прилегающей территории. Юный водитель байка и его пассажир получили травмы.
Школьников госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
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