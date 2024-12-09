Шестилетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Нижегородской области
Две легковушки не поделили дорогу на Окской набережной в Дзержинске. В результате ДТП пострадали два человека, сообщил NewsNN.ru со ссылкой на ГАИ Нижегородской области.
По информации ведомства, 58-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Ford Focus.
Травмы получили пассажирки иномарки: 67-летняя женщина и девочка шести лет. Им потребовалась госпитализация. На транспортных средствах зафиксировали механические повреждения.
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