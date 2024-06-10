Шестилетний ребенок попал под колеса иномарки во дворе дома в Петербурге

Авария с участием ребенка произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, водитель машины Skoda сбил малыша во дворе дома на Плесецкой улице.

Медики госпитализировали маленького пациента с травмами. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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